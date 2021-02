House panel inaprubahan ang resolusyon para sa nilulutong Cha-cha

Watch more in iWantTFC

Lusot na sa House Committee on Constitutional Amendments ang resolusyon para sa panukalang pag-amyenda sa ilang economic provisions ng Konstitusyon. Nangyari ito sa mismong anibersaryo ng 1987 Constitution at sa gitna ng pagtutol ng ilang kongresista. May paalala naman sa mga mambabatas ang isa sa mga nag-akda ng Saligang Batas. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Martes, 2 Pebrero 2021