Watch more on iWantTFC

Inilatag ng bagong talagang kalihim ng Department of Social Welfare and Development na si Rex Gatchalian ang mga prayoridad ng ahensiya sa ilalim ng kaniyang pamamalakad. Iginiit niyang kailangang may matibay na batayan kung epektibo ba ang malalaking programa ng gobyerno, tulad ng pagbibigay ng ayuda sa mga mahihirap. Nagpa-Patrol, Raffy Santos. TV Patrol, Miyerkoles, 1 Pebrero 2023