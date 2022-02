Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Nagbabala ang isang infectious disease expert na may posibilidad na may susulpot pang variant of concern kung marami ang hindi pa bakunado laban sa COVID-19.

Payo ni Dr. Rontgene Solante, miyembro ng vaccine expert panel ng Department of Science and Technology, magpabakuna na at magpa-booster shot para sa mas mataas na proteksyon.

"There's still a possibility that another variant of concern will emerge but the likelihood of a variant of concern as deadly as Delta... has a remote possibility that will occur in the next, most likely, 3 months dahil meron pa tayong protection against omicron," aniya sa panayam sa TeleRadyo Martes.

"Kung gusto natin na wala na 'tong mangyari na mga heavily mutated variant of concern, kailangan natin mabakunahan and we build that immunity among the population," dagdag niya.

Nitong Martes, Pebrero 1, babalik sa Alert Level 2 ang Metro Manila dahil sa pagbaba ng mga kaso ng COVID-19.

Ayon kay Solante, posible umanong matagal ngayon ang proteksyon ng publiko laban sa COVID-19.

"Most likely medyo matagal-tagal 'to dahil unang-una mataas-taas na rin ang vaccination rate natin. Lumampas na tayo ng 50 percent pero hihikayatin pa rin natin na magpabakuna ang lahat para walang mutations," aniya.

"Pangalawa, 'yung tinatawag nating infection-acquired immunity, sa dami ng nagka-infection, so meron tayong temporary immunity because of that antibody," dagdag ni Solante.



Sa kabuuan, higit 58.7 milyon o 65.33 porsiyento sa Pilipinas ang fully vaccinated laban sa COVID-19.