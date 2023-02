Watch more on iWantTFC

Pormal nang hiniling ng Japanese Embassy sa Department of Justice na i-deport ang 4 na puganteng Japanese na nakapiit ngayon sa detention facility ng Bureau of Immigration sa Taguig. Narekober naman ang ilang telepono at gadgets mula sa mga nakakulong na Japanese sa sorpresang inspeksiyon sa kulungan. Nagpa-Patrol, Johnson Manabat. TV Patrol, Martes, 31 Enero 2023