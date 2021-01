Mga lalahok sa oral arguments ng Anti-Terrorism Law handa na

Watch more in iWantTFC

Kasado na ang oral arguments sa mga petisyon kontra Anti-Terrorism Act sa Korte Suprema sa Martes. Sa kabila ng ilang tangkang ipakansela ito ng Office of the Solicitor General, handa na ang petitioners. Sino-sino ang haharap sa korte at bakit nila gustong ipawalang-bisa ang batas? Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Linggo, 31 Enero 2021