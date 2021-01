Bersyon ng Bibliya gamit ang lenggwahe ng mga kabataan

Watch more in iWantTFC

Ipinagdiriwang ngayong Enero ang National Bible Month at ang huling linggo ng buwan na National Bible Week. Para maabot ang mas maraming mananampalataya, may bersyon na ang Bibliya sa lenggwaheng ginagamit at naiintindihan ng kabataan. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Linggo, 31 Enero 2021