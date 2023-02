Suspek sa serye ng panghoholdap ng ilang remittance center, timbog

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Sapul sa CCTV nitong Biyernes ang panloloob ng isang lalaki sa isang money remittance center sa Barangay Katipunan, Quezon City.

Pasado 9 a.m., kita ang lalaking naka-helmet na pumasok sa loob ng counter ng naturang branch. Itinulak niya ang babaeng empleyado saka binuksan ang kaha ng remittance center.

Tinangka nitong kunin ang pera pero pumalag ang dalawang empleyado.

Sinuntok pa ng suspek ang mga empleyado at saka kumaripas ng takbo. Hinabol naman siya palabas ng mga biktima.

Ang komosyon, napansin ng mga bystander sa labas at dito na kinuyog ang suspek.

Nadakip ang holdaper na kinilalang si Mon Argel Bacoy. Nakumpiska sa kanya ang isang fan knife at isang plastic sachet ng hinihinalang shabu.

Sa imbestigasyon ng pulisya, napag-alaman na ang suspek ang nasa likod ng serye ng panghoholdap sa iba pang branch ng naturang remittance center sa Quezon City, Rizal, at Bulacan.

Inamin naman ng suspek na dati siyang empleyado ng remittance center at nagawa lang ang krimen matapos mapagbintangan na nangholdap ito.

Nakakulong ngayon ang suspek sa Masambong Police Station 2 at mahaharap sa kasong robbery at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 makaraang mahulihan ng shabu.

Paalaala naman ng mga pulis, mag doble-ingat at tawagan ang kanilang hotline number para sa agaran nilang pag responde.