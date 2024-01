Pulis patay, 1 sugatan matapos mabundol sa checkpoint

Watch more on iWantTFC

Patay ang isang pulis at sugatan naman ang isa pa matapos silang araruhin ng isang pickup truck sa Silang, Cavite noong Linggo (Enero 28, 2024) ng madaling araw.

Ayon sa PNP, agad na naisugod sa ospital ang dalawang pulis na napuruhan sa insidente ngunit sa kalaunan ay nasawi rin si Patrolman John Carl Delyola. Kasalukuyan namang nagpapagaling ang kasamahan nito.

Base sa paunang ulat ng PNP, nakainom umano ang driver ng pickup.

Napag-alaman din ng mga awtoridad na nasangkot na sa kaparehong insidente ang naturang suspek noong 2021 kung saan may nabangga rin ito habang nagmamanehong lasing.

Mahaharap naman ang 22-anyos na suspek sa patong-patong na kaso ng reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries and damage to properties, at paglabag sa Anti-drunk driving act of 2013. — Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News