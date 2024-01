Marcos haharap sa Filipino community sa Hanoi

Watch more on iWantTFC

Dumating na sa Vietnam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kaniyang dalawang araw na state visit. Inaasahang lalagda ang Pilipinas at Vietnam sa halos 40 kasunduan sa iba't ibang larangan, kabilang na ang agrikultura, maritime cooperation, turismo at defense and security. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Lunes, 29 Enero 2024