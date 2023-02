Watch more on iWantTFC

Good news sa dog at cat lovers dahil puwede nang isama ang mga alaga sa pagsakay sa LRT-2 simula Pebrero 1. Pero may ilang abiso at kondisyon para maisama sa tren ang mga alaga. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Linggo, 29 Enero 2023