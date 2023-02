Watch more on iWantTFC

Nananawagan ang iba-ibang grupo at kapamilya ng ilang nasawi sa drug war kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hayaang gumulong ang imbestigasyon ng International Criminal Court sa Pilipinas. Para sa isang law expert, may epekto sa soberanya ng Pilipinas ang pag-iimbestiga ng ICC pero may mas mabigat at importanteng isyung dapat isaalang-alang. Nagpa-Patrol, Robert Mano. TV Patrol, Linggo, 29 Enero 2023