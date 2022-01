Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Higit 100 party-list groups ang nagnanais na makasungkit ng puwesto sa House of Representatives sa darating na Halalan 2022.

Sa dami ng bilang na ito, iisa lamang sa kanila ang maaaring iboto ng bawat isang botante.

Pero alam nga ba ng mga ordinaryong mamamayan ang dapoat na ginagawa ng isang party-list group o representative? Bakit nga ba natin ito kailangan sa lipunan?

Ayon kay University of the Philippines-Diliman Professor Danilo Arao, ang dami ng mga mayayaman at makapangyarihan sa mababang kapulungan ng Kongreso ang puno't dulo ng party-list system.

"Noong 1995 isinabatas ang 'Party-List System Act' para bigyan ng boses 'yung mga mahirap, 'yung wala masyadong abilidad na lumapit sa mga appropriate na ahensiya ng gobyerno. Kaya mahalaga 'yung party-list kasi ito 'yung kakatawan sa mga magsasaka, manggagawa, maralitang taga-lungsod, kabataan, kababaihan at iba't ibang sektor ng lipunan," sabi ni Arao sa panayam ni Karen Davila sa 'Boto Mo Karerin Natin 'Yan' sa FYE channel ng Kumu.

Pero sa kabila ng layunin nitong bigyang boses ang mga maralita, tila ito ay naaabuso umano ng mga politiko.

"'Yung mga politiko ang ginawa nila in-explore nila 'yung loophole doon sa party-list law in such a way na parang sinasabi nila na basta hindi naman kailangan ikaw ay magsasaka para maging kinatawan ng magsasaka. Basta ikaw ay advocate ng magsasaka kahit na panginoong maylupa ka pa, puwedeng ikaw ang kakatawan," paliwanag ni Arao.

Sa panahon ngayon, nabibigyan ba ng tamang representasyon sa mababang kapulungan ang mga maralita o patuloy lang itong inaabuso ng mga mayaman at makapangyarihan?

Mapapanood ang mainit na talakayan nina Davila, online educator na si Lyqa Maravilla kasama at Arao

