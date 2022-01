Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Pag-iikot sa iba't ibang lugar at pangangampanya sa mga entablado ang nakagisnan ng mga politiko para ipakilala ang sarili sa taumbayan at masungkit ang boto ng mga ito sa halalan.

Pero noong Halalan 2004, mas naging popular ang paggamit ng political advertisements sa telebisyon, radyo at mga pahayagan. Sa pamamagitan nito, naipakikilala ng mga politiko ang kanilang sarili sa mas maraming tao at naabot ang mga mamamayan sa mga lugar na hindi nila personal na napuntahan.

Sa espesyal na ulat nina Karen Davila, Abner Mercado at Patrick Paez, sinuri nila ang kuwento sa likod ng ilang 'pol ads' ng mga kumandidato sa pagkapangulo noon na sina Gloria Macapagal-Arroyo, Fernando Poe Jr., Panfilo Lacson, Raul Roco, Bro. Eddie Villanueva at Eddie Gil.

Ayon sa tala ng mga panahong iyon, umaabot sa P70,000 hanggang P250,000 kada 30-second spot and bayad para sa isang pol ad na ipalalabas sa telebisyon. Mas malaki pa umano ang bayad kapag ang oras ay primetime.

Milyong pisong halaga ang ginagastos ng mga kandidato sa produksiyon at pagpapalabas ng kanilang mga pol ads lalo na sa telebisyon.

Lumabas sa pag-aaral kaugnay ng campaign effectivity na 70% ng pol ads na ipinalabas sa telebisyon ay may magandang resulta, 20% naman sa radyo habang 10% lamang sa print ads at posters noong mga panahong iyon.

Ang mga natuklasang datos halos dalawang dekada na ang nakalilipas ay hindi nalalayo sa panahon ngayon.

Bukod sa mga nasabing media, malaki ang papel ngayon ng online partikular ng social media sa pangangampanya ng mga politiko at pagpapalabas ng kanilang pol ads, bunsod na rin ng umiiral na COVID-19 pandemic.

Sa kabila ng malaking perang inilalabas ng mga politiko para makilala, kinakailangan nilang sumunod sa Republic Act No. 9006 o ang Fair Elections Act kung saan may nakatakdang kabuuang bilang ng oras sa pagpapalabas ng pol ads sa loob ng campaign period.

Malaki ang papel ng konsepto ng isang pol ad lalo na't kailangang makuha ang atensiyon at pang-unawa ng mga manonood sa loob lamang ng ilang segundo.

Ayon sa isang pol ad creator, malakas ang hatak ng mga artista, halimbawa, sa masa.

"It would be foolish to say na walang impact ang artista. We are a celebrity culture. Ang tingin ng ordinaryong tao kapag mayroon kang star o celebrity mas importante ang ineedorsong produkto," ani Yolly Ong, isang eksperto sa paggawa ng political advertisements.

Balikan ang ilan sa mga tumatak na political advertisements ng 2004 presidential aspirants sa dokumentaryong 'Presidents for sale' ng programang 'The Correspondents' na unang ipinalabas sa ABS-CBN Channel 2 noong 2004.