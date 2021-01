'Palpak na NPA list ng AFP patunay na kailangan ang UP-DND accord'

Watch more in iWantTFC

Matapos umamin ng militar na mali ang isinambulat nilang listahan ng mga umano'y komunista na galing University of the Philippines, mas lalong tumindi ang panawagang ibalik na ang UP-DND accord. Ayon sa mga estudyante, pruweba ang insidente kung gaano nakakaperwisyo sa reputasyon at kaligtasan ang red-tagging. Nagpa-Patrol, Adrian Ayalin. TV Patrol, Biyernes, 29 Enero 2021