I-ACT nagsagawa ng operasyon kontra kolorum at lumalabag sa health protocols

MAYNILA - Halos inaraw-araw ng Inter-Agency Council for Traffic (I-ACT) special operations team ang kanilang operasyon laban sa mga kolorum at ang mga lumalabag sa health protocols sa mga pampublikong sasakyan sa Parañaque at Maynila.

Biyernes ng umaga nang napuntirya ang mga kolorum na van na umaabot pa rin sa Coastal Road at sa Roxas Boulevard kahit hanggang PITX lang dapat ang mga pampublikong sasakyan.

Sa Lawton naman nanita ang mga enforcer ng mga jeep na hindi sumusunod sa physical distancing at nag inspeksiyon din sa pagtalima ng mga bus sa health protocols.

Dalawang linggo ang nakakaraan ay ganun din ang kanilang ginawa sa Coastal at sa Lawton at may ilang nahuling kolorum na van.

Mula Lunes, nagsagawa ang I-ACT ng operasyon sa iba ibang lugar kasama ang LTFRB at Highway Patrol Group.

Ang mga nahuhuling kolorum na van ay iniimpound at dinadala sa Pampanga, samantala yung may violations sa health protocols ay tinitiketan.

- TeleRadyo 29 Enero 2021