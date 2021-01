Economic Cha-cha 'smokescreen' sa gitna ng pandemya: Bishop Pabillo

Watch also in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Hindi napapanahon ang mga hakbang na amyendahan ang 1987 Constitution sa gitna ng maraming suliraning kinakaharap ng bansa. Ito ang tugon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa usapin ng charter change, ayon kay Bishop Broderick Pabillo, Apostolic Administrator ng Archdiocese of Manila.

“Kahit magpalit ng charter, 'yan po ay diversionary tactic lang na sa halip harapin ang problem, at lalo na delikado 'yan pag malapit na ang eleksiyon,” ani Pabillo sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga.

Ang mga hakbang na ganito ng mga politiko ay hindi malayong pagsuspetsahan lalo na at malapit ito sa susunod na eleksiyon.

“Ang palaging panawagan sana kung gagalawin natin ang konstitusyon ay pwede naman gawin 'yan ng constitutional convention. Pumili tayo ng mga taong karapat-dapat na pag-usapan 'yan, hindi 'yung present politicians natin,” sabi niya.

Giit ng mga nagsusulong sa Charter Change na tanging economic provisions lamang ang tatalakayin dito.

“Kapag binuksan mo 'yan ay bubuksan na lahat 'yan. Kahit ano pwede nilang pasukin, wala na tayong kontrol d'yan. Nakikita natin na parang smokescreen lang 'yung economic provisions na 'yan,” sabi ni Pabillo.

Sinabi ni Senador Franklin Drilon nitong Miyerkoles na maaaring ma-liberalize ang ekonomiya mula sa restrictive economic provisions ng konstitusyon ng hindi na kinakailangan pang amyendahan ito.

“Pwedeng gumawa ng batas o amendment sa halip na buksan ang constitution,” sabi ni Pabillo.

Para kay Pabillo, higit na kailangan sa panahon ngayon ay ang pagkakaisa at ang pagtutulungan.



“Kailangan natin sa ganitong panahon na magkaisa tayo. Magtulong- tulong tayo lalo na sa mga nangangailangan. Alam natin na may isa tayong malaking resource at yan ay ang kapangyarihan ng Diyos. Lumapit tayo sa Diyos, nakakatulong po siya sa atin, makinig tayo sa kaniyang Salita.”

Dagdag niya, “kaya sinasabi natin na ang religious service ay essential service kasi ito ay isang resource na mahalaga na makakatulong sa atin lalong-lalo na kapag panahon ng taghirap, panahon ng takot.”

- TeleRadyo 29 Enero 2021