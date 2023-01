Watch more on iWantTFC

Isyu ng soberanya ang iginigiit ng Department of Justice kaya maariin ang pagtaanggi nito sa planong imbestigasyon ng International Criminal court sa umano'y "crimes against humanity" sa ilalim ng drug war ng Duterte administration. Hinimok naman ng Commission on Human Rights ang pamahalaan na harapin ang imbestigasyon ng ICC Prosecutor. Nagpa-Patrol, Johnson Manabat. TV Patrol, Sabado, 28 Enero 2022.