COVID vaccines sa edad 5-11 ligtas, epektibo - eksperto

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Hinimok ng isang eksperto nitong Biyernes ang mga magulang na pabakunahan kontra COVID-19 ang mga batang may edad 5-11.

Ayon kay Dr. Nina Castillo-Carandang, miyembro ng National Immunization Technical Advisory Group on COVID-19 Vaccines, dapat maprotektahan ang mga bata laban sa iba't ibang coronavirus variants.

"Let us assure the public, especially ho 'yung mga guardians, na ligtas po ito at epektibo po," aniya sa panayam sa TeleRadyo.

Inaasahang magsisimula ang pilot implementation ng COVID-19 vaccination sa edad 5-11 sa Metro Manila sa Pebrero 4.

Sabi ni Carandang, iba ang dosage ng COVID-19 vaccine o mas mababa ang ibibigay sa edad 5-11.

"Ihanda ang mga bata bago magpunta [sa vaccination site] socially, emotionally. [Dapat] well-rested ang mga bata, well-hydrated. Tapos pagkabuna po, samahan sa bakunahan at bantayan natin sila pagkauwi galing sa bakunahan," aniya.

Posibleng makaramdam ng sakit sa braso, sakit ng ulo o lagnat ang mga bata. Dalawang dose rin ang ituturok sa age group kung saan ibibigay ang pangalawang dose matapos ang 3 linggo.

Ani Carandang, preregistered na ang mga batang babakunahan sa Pebrero 4.

"Dahil pilot usually po we're cautious and we want to be very prepared. So, usually po ini-encourage natin na preregistered 'yung mga bata at nasala po sila bago sila bakunahan," aniya.

Dapat din may pahintulot sa doktor ang mga babakunahan na mga bata na may comorbidities.

"So, sa mga lolo, lola, tito, tita, nanay, tatay, importante po na mabakunahan po natin ang mga batang 5-11 years old. Gusto po natin makabalik sila sa paaralan. Gusto din po ng mga batang makapaglaro na po kasama ang mga kalaro," ani Carandang.