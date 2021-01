I-ACT nagkasa ng operasyon kontra paglabag sa health protocols sa QC

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Muling nagsagawa ng operasyon ang Inter-Agency Council for Traffic (I-ACT) specials operations team, kasama ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) at Highway Patrol Group malapit sa kanto ng Zuzuarergui Street sa Commonwealth Avenue, Huwebes ng umaga.

Ang operasyon ay ikinasa laban sa mga pampubiko at pribadong sasakyan na sumusuway sa health protocols.

Nabigyan ng ticket ang ilang bus na nadatnang may pasaherong walang suot na face shield.

I-ACT Special Ops Team again checks for health protocol violations in buses at an operation at Commonwealth Avenue pic.twitter.com/yf1N04dnET — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) January 27, 2021

Ayon kay Col. Jose Manuel Bonnevie, dapat hindi na pinasakay ng konduktor ang mga pasaherong walang suot na face shield.

May isang konduktor din ang nahuling walang suot na face shield.

Noong Lunes, nabigyan din ng ticket ang halos 40 bus dahil sa health protocol violations at ang ilang naman ay dahil sa overloading.

Pero kahit nabawasan pa ang mga nahuhuling nago-overloading na bus ngayong Huwebes, may naabutan naman ang awtoridad na bus na may mga pasaherong nakatayo na sa gitna.

Depensa ng driver at konduktor na nagpupunuan din ang ibang bus at may mga pasaherong nagpupumilit na makasakay.

Sabi ng mga pasahero na nagrereklamo na sila na puno na ang bus pero nagpapasakay pa rin ang konduktor.

Pero sabi naman sa kanila umano ng konduktor na maraming pasahero naman ang bababa kaya pwedeng sumakay.

Samantala, hindi rin pinalampas ng I-ACT ang ibang violators tulad ng isang SUV na nahuling walang plaka kahit 5 taon na rin itong ginagamit.

Isang nagpakilalang pulis na sakay ng motorsiklo ang nasampolan din dahil sa dami ng traffic violations tulad ng pagsuot ng hindi standard na helmet, walang side mirror, walang plaka, at wala pang lisensiya.

- TeleRadyo 28 Enero 2021