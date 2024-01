Transport groups itinutulak pa rin ang suspensyon ng PUVMP

Watch more on iWantTFC

Hindi extension ng consolidation kundi suspension ng PUV modernization program ang ginigiit ngayon ng ilang tsuper at transport group. Ito’y kahit may tatlong buwang palugit na ibinigay ang gobyerno para makapag-consolidate ang mga driver at operator. Nagpa-Patrol si Jose Carretero. TV Patrol, Sabado, 27 Enero 2024