Seguridad pinaiigting dahil sa insidente ng karahasan, pag-aarmas sa paaralan

Kumikilos na ang Department of Education at lokal na pamahalaan para paigtingin ang seguridad sa mga paaralan kasunod ng ilang insidente ng karahasan at pagpuslit ng armas na ikinamatay ng ilang estudyante. Nagpa-Patrol, Anjo Bagaoisan. TV Patrol, Biyernes, 27 Enero 2023.