Magsasaka nakita umano ang nawawalang Cessna plane
ABS-CBN News
Posted at Jan 27 2023 08:37 PM
PatrolPH, Tagalog News, TV Patrol, TV Patrol Top, Barangay Dicaruyan, Isabela, Maconacon
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