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Magsasaka nakita umano ang nawawalang Cessna plane

ABS-CBN News

Posted at Jan 27 2023 08:37 PM

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Nakita umano ng isang magsasaka ang nawawalang Cessna 206. Tumutugma ang sinabing lokasyon ng magsasaka sa tinatahak na lugar ngayon ng mga tauhan ng PDRRMO. Samantala, idinaing naman ng mga pamilya ng mga nawawalang pasahero ng eroplano ang kakulangan umano ng koordinasyon sa kanila. Nagpa-Patrol, Jacque Manabat. TV Patrol, Biyernes, 27 Enero 2023. 
 

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