MAYNILA—Binatikos ng isang labor rights leader ang patakaran ng Department of Transportation na nagbabawal sa mga manggagawa sa pagsakay sa mga pampublikong sasakyan kung hindi bakunado kontra COVID-19.

Ayon kay senatorial aspirant at Kilusang Mayo Uno chairperson Elmer Labog, "repressive" at "discriminatory" ang "no vaccination, no ride" policy ng ahensiya.

"'Yun po ang panindigan namin na dapat huwag takdaan ng deadline ang mga manggagawa kasi maraming dahilan kung bakit hindi pa sila nakapag-avail ng vaccination til this time," aniya sa panayam sa TeleRadyo Huwebes.

"Ang bottomline niyan ay dapat igalang ang kanilang freedom of choice kung bakit ayaw nilang mag-avail ng vaccination," dagdag niya.

Ayon sa DOTr, may 30 araw lang ang mga partially vaccinated at unvaccinated na mga manggagawa para makasakay sa mga pampublikong sasakyan sa Metro Manila.

Kapag hindi pa rin sila bakunado matapos ang Pebrero 25, hindi na sila puwedeng ulit gumamit ng mga pampublikong transportasyon papasok at palabas ng Metro Manila.

Hindi kabilang sa patakaran ang mga indibidwal na may medical condition at mga lalabas para sa essential goods and services.

Itinuturing ni Labog na parang lockdown at pamimilit sa COVID-19 vaccination ang polisiyang ito.

Sabi niya, maraming manggagawa ang walang pribadong sasakyan.

Dagdag pa ni Labog, base sa datos ng kanilang grupo, nasa 7.6 milyon ang out of work at underemployed o hindi sapat ang kinikita kahit may trabaho sa Pilipinas dahil sa pandemya.

"Tama na ang lockdown. Natikman na natin 'yan ng 2 taon. Walang direksiyon, walang nangyari sa ating buhay," aniya.