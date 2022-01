Galvez: Pagbabakuna sa edad 5-11 sa Pebrero 4 tuloy na

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Magsisimula sa Pebrero 4 ang pagbabakuna kontra COVID-19 ng mga batang edad 5 hanggang 11 sa Pilipinas, ayon kay vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr.

"Tuloy na tuloy na po 'yung ating pagbabakuna ng 5 to 11 kasi nakita po natin na parating na po ang ating mga produkto at tinatawag nating vaccine special formulation sa 5 to 11," aniya sa panayam sa TeleRadyo Huwebes.

May 10 micrograms lang ang kada dose para sa mga edad 5 hanggang 11, kompara sa 30 micrograms na dose para sa mga edad 12 pataas.

Sabi ni Galvez, inaasahang darating sa susunod na linggo ang Pfizer doses.

Magsisimula aniya ang pagbabakuna sa Metro Manila kung saan mayroong 24 vaccination sites para sa age group. Target na palawagin ito sa ibang rehiyon matapos ang isang linggo.

Dagdag ni Galvez, plano rin ng pamahalaan na magbigay ng booster shots para sa mga bata.

Base sa datos ng gobyerno, higit 59.9 milyong Pilipino ang nakatanggap ng first dose habang 57.8 milyon ang fully vaccinated. Nasa 6.6 milyon naman ang may booster dose na.