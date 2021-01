'Pandemya ang dapat pagtuunan ng pansin bago charter change'

Watch also in iWantTFC

Tugon sa pandemya muna bago Charter change. Iyan ang iginiit ng ilang eksperto sa Saligang Batas sa ginawang pagdinig sa Senado. Pero ayon sa Department of the Interior and Local Government, makatutulong ang "Cha-cha" sa pagbangon ng ekonomiya. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Miyerkoles, 27 Enero 2021