Art installation sa UP itinayo bilang paggunita sa ika-50 anibersaryo ng Diliman Commune

MAYNILA - Isang art installation ang itinayo bilang paggunita sa ika-50 anibersaryo ng Diliman Commune o ang pag-aklas ng mga mag-aaral, guro at residente ng komunidad at transport group noong Peb. 1-9, 1971.

Ayon kay Dr. Ceclia De la Paz, director ng Office for Initiatives in Culture and the Arts ng UP Diliman, ang art installation na “Barikada” ay gawa ni Toym Imao.

“Nag request kami sa kaniya, puwede bang gunitain yung ibang simbolikong materyal na ginamit noong 1971? At ang ginamit nga po doon ay mga kagamitan galing sa classroom, like tables and chairs. Meron din namang mga trunks ng mga puno at any kind of material na nakita sa UP campus at that time,” sabi ni De la Paz.

Sa panayam sa TeleRadyo, Miyerkoles ng umaga, sinabi ni De la Paz na simboliko para sa kanila ang ideya na ang classroom ay napunta sa kalsada.

“It’s very symbolic in a way na ang pag-aaral ay ‘di na lamang nakapaloob sa isang kwarto, kung ‘di natututo ka din kasama ang environment mo at ang lipunan mo, at siyempre ang taumbayan,” sabi niya.

Dagdag niya, “Ang sabi namin sa artist na si Toym Imao, na baka pwedeng magkaroon ng installation na to pay homage to that kind of thinking. So, ito nga po yung installation na itinatayo sa Oblation Plaza, at nandoon din naman sa backdrop si Oblation.”

Para kay De la Paz, na-capsualize ng Diliman Commune ang 60s at 70s era at dito rin nabuo ang ideya ng Iskolar ng Bayan.

“Yung ideya na hindi ka nag-aaral para sa sarili mo; nag-aaral ka para matuto at makapagsilbi sa iba. For us, yun yung legacy nung era na yun na dala-dala natin sa kasalukuyan,” sabi niya.

Ibinahagi rin niyang maraming gawain ang nakatakda sa Peb. 1 sa ilalim ng “Engkwentro: UP Diliman Arts and Culture Festival 2021."

Ang “enKWENTro: Mga Kwento ng Enkwentro" (public art installation project) ay gaganapin sa Peb. 1 sa Oblation Plaza.



Alas-5 naman ng hapon gaganapin ang “Barikada Singkwenta: Pagpupugay at Paggunita". Mapapanood din itong live sa UP Diliman Official Facebook page.

Susundan naman ito ng ENGKWENTRO: Sa(la)ysay ng Diliman Commune virtual exhibition, alas-7 ng gabi.

Sabi ni de la Paz na ang mangyayaring engkuwentro sa Diliman month ay hindi marahas, kundi engkuwentro ng mga ideya.

“Through art and through cultural activities, we can probably talk to each other in peace. Hindi lahat ng argumento, debate ay will lead to outright war. Hindi naman ganun ang ating pinaninindigan. Dahil we firmly believe, lahat tayo may sense of justice, may sense of right and wrong. Pero magsisimula yan talaga to listening to each other. At hindi tayo mape-peg down lang sa labelling dahil hindi 'yan nakakatulong talaga sa diskurso,” sabi niya.

- TeleRadyo 27 Enero 2021