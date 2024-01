Anchors, reporters nagamit sa 'deepfake' ads

Watch more on iWantTFC

Naglipana ngayon sa social media ng mga peke at manipuladong video o yung tinatawag na deepfake. Maging ang anchor at ilang reporters ng ABS-CBN News ay nagamit pa sa pekeng advertisement online. Babala ang isang eksperto, posibleng dumami pa ang deepfake at maaaring magamit pa sa halalan. Nagpa-Patrol, Jekki Pascual. TV Patrol, Biyernes, 26 Enero 2024.