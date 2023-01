Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Humigit-kumulang 50 porsiyento o kalahati ng mga guro sa mga pampublikong eskwelahan sa bansa ang may malaking pagkakautang sa Government Service Insurance System (GSIS) at iba pang institusyong pinansiyal, ayon sa Alliance of Concerned Teachers.

Ito ang ipinahayag ng kanilang chairperson na si Vladimir Queta sa gitna ng usapin ng pagrerepaso o pag-amyenda sa Republic Act 4670 o Magna Carta for Public School Teachers.

“Well sa datos mismo ng gobyerno mismo, mismo ng DepEd ‘no, sa datos nila ay humigit-kumulang 50 porsiyento ng mga teachers ay sa totoo lang ay malaki ang kanilang utang sa GSIS tsaka sa mga utang sa mga tinatawag nating private institutions,” ani Queta.

“Sa katunayan ay maraming kaguruan ang nagkakaroon ng kaso at ngayon nga ay dinidinig namin sa (Professional Regulation Commission) dahil ang mga bangko ay gustong ipatanggal yung kanilang PRC (license).”

“Masakit ito sa kaguruan doon sa kakulangan ng suweldo, kababaan ng suweldo’t kakapusan din ng mga benepisyo,” dagdag pa niya.

Pinangungunahan ngayon sa Senado ni Senador Bong Revilla ang talakayan para amyendahan ang Magna Carta for Public School Teachers.

Para kay Queta, napapanahon na ang pagbabago sa nasabing batas.

“Unang-una rito, yung usapin na dapat ang suweldo ay hindi lamang simpleng nirereview, dapat ay tinataasan. Kasi sa Magna Carta malinaw eh ‘no, pero kung titingnan natin yung huling pagsahod ng mga teacher, sa katunayan ngayong 2023 yung ano, yung huling pagtaas wala na. Kaya dapat mareview yan,” sabi niya.

“Ganoon din yung benepisyo, ganoon din yung kalagayan sa paggawa na dapat ay 4 na oras lamang ang pagtuturo…o kaya gaya ng kung saan ay yung number of teacher tsaka yung estudyante so dapat mamyendahan dito na iba na yung 1966, iba na yung 2023.”

--TeleRadyo, 26 Enero 2023