Kalaboso ang isang 29-anyos na lalaki na nahuling nagbebenta ng mga endangered, exotic at wild animals sa ikinasang buy bust operation sa Bagong Silang Caloocan.

Batay sa paunang impormasyon mula kay PMaj Roldan Manulit ng DENR- Anti-Illegal Logging Task Force, isinagawa nila ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa lantarang online selling na ginagawa ng suspek kung saang iba't- ibang mga hayop ang kaniyang binebenta.

