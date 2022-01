Mga manggagawa puwedeng dumeretso sa DOLE para sa application ng P5,000 ayuda

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Puwedeng magpunta sa field at regional offices ng Department of Labor and Employment ang mga manggagawang hirap sa online application ng P5,000 one-time cash assistance.

Ayon kay Atty. Sarah Mirasol, director ng DOLE-NCR, maglalaan ng equipment ang ahensiya para makapag-apply online ang mga manggagawang natigil o nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 Alert Level 3.

"Tutulungan ho namin. Kami po ay maga-assist sa kanila para makapag-apply sila online," aniya sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles.

Sa Metro Manila, may field offices ang DOLE sa Quezon City, CAMANAVA, Caloocan, Pasig, Las Piñas at Maynila.

Nitong Lunes nag-umpisang tumanggap ng application ang DOLE online sa pamamagitan ng website na https://reports.dole.gov.ph.

Ayon sa guidelines, puwedeng magsumite ng kaniya-kaniyang aplikasyon ang mga manggagawa pero hinihikayat ang mga employer na sila na ang gumawa nito para sa lahat ng empleyado.

Kung employer ang mag-a-apply, kailangan ng temporary o permanent closure report para na rin makita kung nagsara ang establisimyento habang umiiral ang Alert Level 3.

Kailangan din ng payroll, logbook, employment contract, cash vouchers, o kahit na anong listahan ng mga sinasahurang manggagawa.

Kung indibidwal naman ang pag-apply ng empleyado, kailangan ng government ID, company ID at proof of unemployment gaya ng notice of termination o closure.

"Lilinawin ko lang po, hindi po kasama 'yung mga nag-resign, kundi ito 'yung mga displaced, ito ay na-retrench o dahil sa pagkakasara ng kanilang kompanya dahil apektado po sa COVID-19. Ito ang mga temporary o permanent closure of establishments," ani Mirasol.