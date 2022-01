Watch more on iWantTFC

MANILA – Inaprubahan na ng Food and Drug Administration (FDA) ang 2 brand ng home antigen test kits sa gitna ng dumaraming kaso ng COVID-19 sa bansa.

Pero kailan ba dapat ginagamit ang mga ganitong kit?

Ayon kay Dr. Aileen Espina ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19, ipinapayo ng mga eksperto na gamitin ang home antigen test kits ng mga pasyenteng may sintomas na.

“We do not recommend the use of self-test kit for screening. Magkaiba kasi ang screening sa diagnosis,” ani Espina.

“Ang screening is ginagamit mo siya sa mga taong walang sintomas, walang nararamdaman, walang exposure, hindi sila nagco-close contact, tapos nagsi-screen kasi pupunta ka sa party, gusto mo malaman kung may COVID ba siya or wala. It is not effective in that particular scenario.”

“Mas maganda ang test kits ‘pag ginagamit siya to diagnose. Ibig sabihin, may sintomas na ang pasyente, at meron siyang history ng exposure. So it’s either may sintomas siya or meron siyang history ng exposure, close contact siya.”

Paliwanag pa ng doktor, mas maigi kung hindi agad-agad na gagamit ng antigen test sa unang araw pa lang nag pagkakaroon ng sintomas ng COVID-19.

“Very important po ‘pag nagtetest po kayo, kailan kayo magti-test? Anong araw ng sintomas, pang-ilang araw? Pwede po kasi siyang maging negative during the first 2 days. Kahit may sintomas na kayo,” aniya.

“Kasi mababa pa yung viral load. Kulang pa po yung dami ng virus sa katawan para po mag-register siya ng positive test. So we usually recommend testing either on the 2ndor the 3rd day. Kasi mas mataas na po yung kakayahan niyang mag-pick up.”

--TeleRadyo, 26 January 2022