Arestado ang isang binatilyong suspek matapos nakawin ang motorsiklo ng kaibigan nitong Martes.

Nasakote ang binatilyo sa Barangay Old Balara sa Quezon City.

Ayon sa biktima, tinulungan pa niya ang binatilyo noong nakaraang taon dahil naghihikahos umano ang suspek at may sakit na tuberculosis.

"Itong lately lang around October or September nag connect kami through social media. Ever since po nun tinulungan ko siya sa studies niya. Ako nagbabayad ng internet allowance nila sa school, tapos nabanggit din niya na may sakit siya na tuberculosis," ani Jerwin Gamboa, biktima ng pagnanakaw.

Laking panghihinayang ng biktima ng malaman niya na marami na pala silang niloko ng suspek matapos tangayin ng binatilyo ang motorsiklo ng biktima.

Ayon sa pulis, inamin ng suspek ang ginawang pagnanakaw at humingi ito ng tawad sa biktima para hindi na ituloy ang pagsasampa ng kaso.

Pero desidido na umano ang biktimang si Jerwin na ituloy ang kasong qualified theft laban sa suspek.