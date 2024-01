Transpo groups 'di kuntento sa 3 buwang extension sa PUV consolidation

Watch more on iWantTFC

Hindi kuntento ang grupong Piston at Manibela sa ibinigay na tatlong buwang extension ng pamahalaan sa consolidation para sa PUV Modernization Program. Nanindigan naman ang Department of Transportation na ito na ang huling extension at hindi na palalawigin pa pagkatapos ng Abril. Nagpa-Patrol, Johnson Manabat. TV Patrol, Huwebes, 25 Enero 2024.