Lider ng Concepcion criminal gang, patay sa engkwentro sa Parañaque

Patay sa engkwentro ang most wanted person ng Police Regional Office 5 (PRO5) habang sinisilbihan ito ng warrant of arrest sa Barangay San Martin de Porres, Parañaque City nitong Miyerkoles ng gabi.

TINGNAN: Patay sa engkwentro ang Most Wanted Person ng Police Regional Office 5 at lider ng Concepcion Criminal Gang na si Gilbert Concepcion, habang hinahain ang warrant of arrest nito sa Parañaque City nitong Miyerkoles ng gabi. (Firearm 📸: PRO5) @ABSCBNNews pic.twitter.com/C7tWfpnYeT