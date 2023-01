3 tiklo sa pamamasok ng bahay sa Pasong Tamo

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Tatlong katao ang inaresto matapos sapilitang pasukin ang isang bahay sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City.

Alas onse kagabi ng magresponde ang mga pulis ng Quezon City Police Station 14 sa Barangay Pasong Tamo dahil sa kaguluhan sa 113 Upper Bernardo Compound.

Nakunan sa CCTV ang ilang bahagi ng komosyon.

Ayon kay Police Captain Anthony Dacquel, ang chief investigator ng Station 14, agad itinurn-over sa pulis ng isang lalaki ang isang shot gun. Ang 64-anyos na lalaki ang caretaker ng isang bahay na pilit umanong pinapasok ng ilang mga lalaki.

Gumamit sila ng bolt cutter para masira ang gate ng bahay.

Ayon sa nag turn over ng shot gun, nilabas niya ang baril para umalis ang mga lalaki na sapilitang pumasok sa bahay na binabantayan niya.

Walang lisensya ang baril na tinurn over ng lalaki kaya inaresto ito ng PNP at makakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

Arestado rin ang isang babae at dalawang lalaki na itinuturong pwersahang pumasok sa bahay.

Mahaharap ang mga ito sa kasong grave coercion at malicious mischief dahil sa pagsira sa gate ng bahay.

Tumanggi ang babae na may kinalaman siya sa pagsira sa gate.

Sa imbestigasyon ng PNP, away sa ari-arian ang pinagmulan ng gulo.

Ang mga sangkot kagabi pawang mga kinatawan ng mga umaangkin sa lupa at bahay.

Ang nag-turn over ng shotgun ang caretaker ng bahay habang kinatawan naman ng nakabili umano ng bahay ang pwersahang pumasok dito.

Kahapon kasi dapat daw na-umalis na ang caretaker.

Wala namang nasaktan sa komosyon ayon sa PNP pero nagdala ito ng takot sa mga residente malapit sa lugar.—Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News