Pampanga patuloy ang paghihigpit kontra COVID-19

MANILA -- Patuloy ang ginagawang paghihigpit sa lalawigan ng Pampanga sa kabila ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan.

Sa bayan ng Guagua, ipinapatupad ang "No vax card, no entry," at lahat ng mga magre-renew ng business permit ay kailangan magpakita ng x-ray na magpapatunay na wala silang pulmonya.

Kung meron, tutulong ang lokal na pamahalaan sa pagpapagamot sa kanila.

Sarado din ang palengke tuwing Lunes para magbigay daan sa paglilinis at disinfection.

Sa bayan ng Magalang, may academic break ang mga guro at estudyante mula Enero 24 hanggang 28, para bigyang daan ang pagpapahinga at pagpapabakuna sa mga residente.

Sa mga simbahan naman sa lungsod ng San Fernando, bukod sa limitadong bilang ng mga pinapayagang makapasok sa simbahan, dapat ay may dala rin silang photocopy ng kanilang vaccination card.

Pero ang good news, ayon sa datos ng kanilang provincial health office nitong Enero 24, 76 porsiyento na ng mga Kapampangan ang fully vaccinated.

Nasa 45.8 porsiyento naman ng mga kama sa COVID wards ang ginagamit ngayon, habang ang mga isolation beds ay nasa 30.8 percent capacity pa lang.

Nasa 7 porsiyento lang rin ng health human resources ang admitted at isolated dahil sa COVID-19.

Kapansin-pansin na rin ang pagbaba ng bagong naiuulat na kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan.

Mula sa mahigit 600 na kaso nitong Enero 19, nitong January 23 ay 302 na kaso na lang ang naitala.

Sa kabila nga ng bahagyang pagbaba ng bilang ng mga kaso ng COVID sa Pampanga, panawagan pa rin ng mga awtoridad na magpabakuna na ang mga hindi pa nabanakunahan, at sundin pa rin ang mga safety protocols.

--TeleRadyo, 25 January 2022