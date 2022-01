Watch more on iWantTFC

MANILA – Unti-unti nang bumaba ang mga kaso ng COVID-19 sa Zambales, ayon sa provincial health officer ng lalawigan.

“So far ngayon po, Sir, pababa na po nang konti yung kaso namin. Simula po nung Sabado hanggang ngayon, medyo bumaba pa. Kasi nagstart kami na 69 yung [new] case namin nung Sabado ngayon nasa 33 na lang po,” ani Dr.Noel Bueno.

Hindi na rin punuan ang mga ospital sa probinsya, aniya.

“Hindi naman po overwhelmed, katulad nung nagkaroon ng surge dito, sa ngayon po 57 yung nakaconfine here, 250 po kasi yung inallot naming bed capacity para sa mga confirmed case.”

Sabi pa niya, “7 po rito ay wala naman pong symptoms at yung nasa (intensive care unit) naman po namin ay 2 lang naman po.”

Ayon kay Bueno, may 418 aktibong kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar. Nasa 49.9 porsiyento o halos kalahati na rin ng kanilang populasyon ang bakunado na, aniya.

May 22, 894 na ring nakakuha ng booster shot sa lalawigan, aniya.

Pero kuwento niya, problemado sila ngayon sa pamimili ng mga taga-Zambales ng kanilang brand ng bakuna.

“Actually sa totoo lang wala na pong vaccine hesitancy dito sa Zambales. Ang problema lang rito yung brand preference…biro mo pupunta ka sa isang liblib na lugar, naghahanap sila ng Pfizer?”

Ani Bueno, “Parang nagbibigay ako ng other brands, katulad kasi ngayon ang pinopromote ngayon Johnson & Johnson since one dose lang po ito, at mas madali yung booster shot nito after 2 months.”

“Mag-aano ka ng 30 minutes, maga-allot ka talaga ng time para paliwanagan. Although yung iba naman po pumapayag, pero yung iba talaga hirap po talagang pakiusapan kundi ibigay na lang po namin yung gusto nilang brand.”

--TeleRadyo, 25 January 2022