Mga kaso ng COVID-19 sa Mountain Province, dumarami

Watch more on iWantTFC

MANILA – Dumadami ang mga nagpopositibo sa COVID-19 sa Mountain Province nitong mga nakaraang araw, ayon sa isang opisyal nito.

“Bale for the past few days ho mas mataas ho yung mga cases nating nagpa-positive sa RT-PCR po,” ayon kay Dr. Annie Claire Pekas na provincial health officer ng lalawigan.

Pero aniya, karamihan sa mga kaso sa lugar ay mild lamang ang mga sintomas.

“Kasi po, 80 percent po ng mga cases po namin ngayon sa Mountain Province ay mild lang po sila at asymptomatic, mostly po, mga ito, nasa bahay-bahay.”

“Bale, 20 percent lang naman po ang nasa ospital, and mga 80 percent po ang nasa bahay, mga konti na lang naman po ang nasa (temporary treatment and monitoring facility),” paliwanag niya.

Ani Pekas, ang mga pasyenteng nasa bahay ay binabantayan ng mga municipal at barangay health workers.

Dagdag pa ng doktora, nasa 38 porsiyento ng mga pasyente nila sa ospital ang hindi pa bakunado kontra COVID-19.

“Sa mga admitted ho, na-admit na patients namin, bale 38 percent ho ng mga cases na naa-admit ay hindi po bakunado. 33 percent naman po yung bakunado tapos may ilan-ilan na partially vaccinated or naka-bakuna po sila ng isa.”

Ayon kay Pekas, may mga iilan pa rin na tumatanggi sa bakuna sa kanilang lugar.

“Yung mga iba, hindi sila naniniwala, yung iba ginagamit na rason yung mga nag-react o nag-allergy sa bakuna, yung mga iba po, basta ayaw naman po, sinasabing may sakit.”

Isa ang Mountain Province sa apat na lalawigang sumailalim sa Alert Level 4 nitong Biyernes kasunod ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar.

Nakapagtala ang Pilipinas ng 24,938 bagong kaso ng COVID-19 nitong Lunes.

--TeleRadyo, 25 January 2022