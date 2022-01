Calabarzon may higit 32,000 aktibong kaso ng COVID-19

Watch more on iWantTFC

MANILA – Mahigit 32,000 na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Region 4A o Calabarzon ngayon, ayon sa isang opisyal.

“With regards po doon sa active cases, for the whole Calabarzon, to date, we have 32,394,” ayon kay Dr. Leda Hernandez, Assistant Regional Director ng Department of Health (DOH) sa nasabing rehiyon.

Sa Calabarzon, nangunguna ang Cavite na may pinakamaraming aktibong kaso na 14,892. Ang Laguna naman ay may 7,979.

Samantala, ang lalawigan naman ng Rizal ay may 3,560 kaso, habang ang Batangas ay may 3,348 at ang Quezon naman ay may 1,294.

Pero kuwento naman ni Hernandez, nananatiling mababa ang hospital utilization rate sa rehiyon.

“Base po sa January 24 na datos natin, yung hospital utilization rate sa ward, we have 40 percent so low risk pa ito, then ICU utilization is about 50 percent so low po ito, pero yun pong Batangas, nasa moderate risk po as far as ICU utilization.”

“Then as a whole, yung hospital occupancy rate, nasa 47 percent so low-risk pa po tayo,” aniya.

Ayon sa doktora, balak na nila ngayong makipagtulungan sa mga barangay para maihatid ang bakuna kontra COVID-19 sa mga hindi pa nakakakuha nito.

“Tiningnan po namin kung saan lugar ang marami pang hindi nabakunahan, so ang gagawin po ng Calabarzon ay magbabarangay-barangay po, patutulong po kami sa mga kapitan, para po mailista nila kung sino po yung mga tao pang hindi nabakunahan.”

“So meron pong mobile na vaccination team na pupunta sa barangay,” paliwanag niya.

Isa ang Calabarzon sa mga rehiyon na may pinakamarming bagong kaso ng COVID-19 na naitala nitong Lunes, ayon sa datos ng DOH.

--TeleRadyo, 25 January 2022