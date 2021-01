Ama ng OFW sa Dubai reklamo ang umano’y paglabag ng employer sa kontrata

Watch also in iWantTFC

MAYNILA — Humihingi ng tulong ang isang ama ng overseas Filipino worker (OFW) sa Dubai dahil sa umano’y paglabag ng employer nito sa kanyang kontrata.

Kwento ni Jun Vallecera sa ABS-CBN Teleradyo, nagtatrabaho bilang cleaning staff ospital sa Dubai ng 12 oras at walang day-off ang kanyang anak.

Aniya, hindi rin umano malinaw ang mga nakasaad sa kontrata nito hinggil sa pasahod at ilan na sa mga kasamahan niya ang nagkaroon umano ng coronavirus disease (COVID-19) at hindi umano isinasailalim sa swab test.

“Napaka-vague ng pasusweldo, marami pang kaltas-kaltas. … Hindi binibigyan ng payslip,” kwento ni Vallecera sa ABS-CBN Teleradyo ngayong Lunes.

“Tatlo sa kanyang mga kasamahan, tapat ng kwarto niya, mga Pilipino din. May mga Nepali, ibai-bang lenguahe ‘yan, nagkasakit na. We fear for her life kasi nga maliit lang na babae ‘yun,” dagdag pa niya.

Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) administrator Hans Leo Cacdac, makikipag-ugnayan sila sa Philippine Overseas Labor Office ng Dubai para matulungan ang anak ni Vallecera.

Aniya, tutulungan ng ahensya na makahanap ng trabaho ang OFW na nakapagtapos ng kursong nutrition and dietetics.

“Tatawagan po namin kaagad to assure her that help is on [her] way.”