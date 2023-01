Oriental Mindoro, magsasagawa ng dredging sa mga ilog

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Tututukan ngayon ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang dredging o pagpapalalim ng kanilang mga ilog matapos ang matinding baha dahil sa sunod-sunod na pag-ulan dulot ng low pressure area at ng shear line, ayon kay Governor Humerlito “Bonz” Dolor.

Ayon sa gobernador, silted na ang river systems ng Mag-Asawang Tubig, Bucayao, Alag at Lomos Rivers.

"Itong 4 na rivers na ito, dahil sa siltation over the decades, na nakalipas, yun pong mouth of the river o river delta, puno na po ng buhangin so hindi na po makalabas sa dagat diretso yung tubig, yung volume of water nanggagaling sa bundok,” aniya.

Noong 2001, in-award ng pamahalaang panglalawigan sa mga private proponents ang pagpapalalim ng ilog.

Kuwento ni Dolor, target nilang maumpisahan ang dredging ng kanilang mga ilog ngayong Marso.

“While the provincial government is conducting ngayon, together with the municipal government yung aming pagpapalim ng ilog on the upstream, yun pong downstream dineclare po ng inter-agency committee, pipirmahan ng DENR, mabigyan na po ng award at notice to proceed ang provincial government, para by March, April, May and June makapagstart na po kami ng river restoration, yung dredging sa lahat ng mga mouth ng rivers,” paliwanag niya.

Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Naujan sa Oriental Mindoro dahil sa tindi ng pinsalang dulot ng baha.

--TeleRadyo, 24 Enero 2023