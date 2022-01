Watch more on iWantTFC

Isang mobile COVID-19 vaccination drive ang isasagawa sa Parañaque Integrated terminal exchange simula January 24-28. Ito'y programa ng Department of transportation at Metro Manila Development Authority.

Ang 'We vax as one: mobile vaccination drive' ay magbibigay Astrazeneca vaccines bilang first, second o booster shot sa mga qualified recipient--- prayoridad mabigyan ang mga tatanggap ng booster shots ayon sa DOTr.

500 vaccinees ang target na mabigyan ng anti-coronavirus vaccines kada araw.

Magsisimula ang bakunahan ng alas-8 ng umaga sa PITX's second floor.

Tumatanggap din ng walk-in vaccinee kung saan onsite na ang magiging registration.

Matatandaang noong July 2021 ay nagsagawa rin ng kaparehong aktibidad ang DOTr sa naturang terminal.