Arestado ang umano'y lider ng Berto Carnapping group sa Barangay Wawa, Taguig City.

Batay sa paunang ulat ng Southern Police District, nasa watchlist ng Taguig police ang nasabing grupo na notoryus umano sa pagnanakaw ng mga sasakyan sa nasabing lungsod.

Rumesponde ang kanilang mga tauhan sa nasabing lugar matapos umano makatanggap nang ulat ang gumagawa ng komosyon ang sisentay singko anyos na suspek na si "Oglas" sa Pepay Compound sa nasabing barangay.

Agad hinuli ang suspek dahil rin wala syang suot na face mask. Nang inspeksyunin ang kaniyang mga gamit ay dun tumambad sa otoridad ang isang kalibre trentay otso at isang MK2 hand grenade.

Mahaharap ang suspek sa mga kasong illegal possession of firearms and ammunition at paglabag sa Omnibus Election Code.