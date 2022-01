Watch more on iWantTFC

Isang American national ang inaresto ng Philippine National Police Drug Enforcement Unit sa Barangay Del Pilar Castillejos, Zambales.

Kinilala ang suspek na si John Louis May, 42-anyos na American national.

Narekober mula sa suspek ang: 50 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P340,000 at boodle money na ginamit sa drug-bust operation.

Si May at ang mga ebidensya ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng mga awtoridad.

ABS-CBN News, January, 24, 2022