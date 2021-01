Ilang UP alumni umalma nang masama sa listahan ng mga 'nadakip, napatay na NPA'

Watch also in iWantTFC

Pinalagan ng ilang graduate o alumni ng University of the Philippines ang pagsama sa kanila ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa listahan ng mga nadakip o napatay na miyembro umano ng New People's Army. Inamin naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na mali ang listahan at magso-sorry ang AFP. Nagpa-Patrol, Michael Delizo. TV Patrol, Linggo, 24 Enero 2021