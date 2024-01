LCP, NKTI sanib-puwersa para sa lung transplant program

Watch more on iWantTFC

Pinalakas ng Lung Center of the Philippines at National Kidney and Transplant Institute ang programa sa lung transplant para sa mga pasyenteng may malalang kondisyon sa baga. Nangako naman si Pangulong Marcos ng suporta sa programa. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Martes, 23 Enero 2024