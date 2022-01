Watch more on iWantTFC

Sa Pebrero na inaasahang gugulong ang pagbabakuna laban sa COVID-19 para sa mga batang edad 5 hanggang 11 anyos. Dahil may ilang magulang pa rin ang nag-aalala at may agam-agam dito, naglabas ang gobyerno ng paliwanag at tips para maihanda ang mga bata sa bakunahan. Nagpa-Patrol, Anjo Bagaoisan. TV Patrol, Linggo, 23 Enero 2022.