Magreretiro na sa Pebrero sina Commission on Elections (Comelec) chairman Sheriff Abas at commissioners Rowena Guanzon at Antonio Kho Jr. tatlong buwan bago ang May 9 presidential elections. Nababahala ang isang election watchdog sa magiging komposisyon ng komisyon pero tiniyak ng Comelec at isa pang grupo, may mga nakalatag nang sistema para matiyak ang integridad ng halalan. Nagpa-Patrol, Johnson Manabat. TV Patrol, Linggo, 23 Enero 2022.