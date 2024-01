Riot sa Fiesta ng Sto. Niño sa Tondo: 5 sugatan

Watch more on iWantTFC

Sugatan ang limang katao sa riot na naganap sa Pista ng Sto Niño sa Tondo Maynila, alas onse ng gabi ngayong Linggo.

Ayon kay Kagawad Danilo De Leon ng Brgy 38, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng magkasintahan na dayo sa lugar at sa isang grupo ng mga babaeng residente na nag-iinuman sa tapat ng kanilang bahay sa Kagitingan Street.

"'Yung dumaan, di natin alam kung lasing. Pakiramdam niya siya ang pinag-uusapan, Nakipagtalo raw. Eh dun naman umiinom lang kasiyahan. Nung nakipagtalo na, umalis. Sabi raw babalik 'yan. Ngayon pagbalik niya may cctv, bumalik, kuyog siya eh. 'Yung nakaputi, tapos sunod sunod na 'yung mga nakablue. Tapos nagkaroon na ng komosyon.” sabi ni De Leon

Kwento ng isa sa mga nasugatan na si Michelle Baron, hindi nila kilala ang magkasintahan na bigla na lang lumapit at nagalit sa kanila habang sila ay nag-iinuman sa kalsada.

“Umiinom po kami, puro kami babae tapos may tomboy kapatid ko. Then, 'yung isang kasama namin lasing na tumumba, ginilid na po namin. Pinapauwi na po namin. Sabi ko umuwi ka na, lasing ka na. Tapos dumaan po sila, 'yung nakamotor, 'yung dayo, may angkas na babae. Inistop pa po nila 'yung motor nila sa kanto. Bumalik, sabi niya: 'Sinong minura ninyo? Sinong pinapabalik ninyo?. Sabi ko, teka lang, walang nagpapauwi sa inyo. Hindi namin kayo kilala," sabi ni Baron.

Dagdag ni Baron, pansamantalang umalis ang dalawang nakaalitan nila pero nang bumalik ay may kasama ng grupo ng mga lalaki, dahilan kaya nagkaroon na ng riot sa lugar.

"Bale anim sila nakatshirt na blue. Mga naglalakad na talagang naghahanap po siya ng away. Inaano niya 'yung kapatid ko na tomboy plus 'yung ate ko."

“Ang pagkakamali niya pinagbabato niya 'yung kapatid kong babae, pumunta na kami sa tindahan. Gumitna na ako, nakita ng asawa ko syempre nagalit. May mga umawat na, pati 'yung iba basag ang mukha. Asawa ko tinalon niya, inundayan niya pa ng saksak sa ulo," kwento ni Baron.

Sugatan sa binti si Baron habang may sugat naman sa ulo ang kaniyang asawa.

Nambato rin umano ng mga bote sa kalsada ang nasabing grupo kaya may ilang mga residente ang nasugatan. Kabilang dito ang barangay secretary sa lugar.

Dinala agad sa ospital ang mga nasugatan, habang agad tumakas ang mga lalaki nang dumating ang mga pulis sa lugar.

Pinaghahanap pa ngayon ng mga taga-barangay ang grupo na sangkot sa riot.