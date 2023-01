Watch more on iWantTFC

Dinayo ng Commission on Elections ang malalayong probinsiya ng Pilipinas, tulad ng Tawi-Tawi at Sulu, ilang araw bago ang deadline sa pagpaparehistro ng mga botante para sa barangay at Sangguniang Kabataan elections. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Linggo, 22 Enero 2023